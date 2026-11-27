Der Vorsitzende der New Zealand National Party, Christopher Luxon (AAPIMAGE / DOM THOMAS)

Nach dem nun veröffentlichten endgültigen Ergebnis der Wahl vom 7. November kommt das bisherige Regierungsbündnis auf 65 der 130 Sitze im Parlament - und damit einen weniger als für die absolute Mehrheit nötig. Die Opposition um die sozialdemokratische Labour-Partei gewann 58 Sitze. Eine Schlüsselrolle bei der Regierungsbildung kommt damit der zentristischen Partei Opportunity zu, die 7 Abgeordnete stellen wird. Parteichefin Wong hatte angekündigt, mit beiden politischen Lagern verhandeln zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.