Der Kandidat der Volkspartei PP, Alberto Núñez Feijóo, könnte neuer Regierunsgchef in Soanien werden. (picture alliance / AP Photo / Bernat Armangue / Bernat Armangue)

Nach Auszählung von rund 90 Prozent der Stimmen wird die konservative Volkspartei PP stärkste Kraft und erreicht zusammen mit den Rechtspopulisten von Vox eine Regierungsmehrheit. Die Wahlbeteiligung war so hoch wie seit fünf Jahrzehnten nicht.

Um zum neuen Regierungschef gewählt zu werden, muss sich Oppositionsführer Feijóo zunächst mit Vox auf die Details der Zusammenarbeit verständigen. Erstmals seit dem Ende der Franco-Diktatur 1975 wird damit die extreme Rechte aller Wahrscheinlichkeit nach wieder an der spanischen Zentralregierung beteiligt werden.

Zuletzt war die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Sánchez unter Druck geraten - unter anderem wegen der schwierigen Situation auf dem Wohnungsmarkt. Deswegen hatte es landesweit Proteste gegeben. Auch die zwei schweren Eisenbahnunglücke in diesem Jahr und die Massenankunft von Zehntausenden Migranten in der nordafrikanischen Exklave Ceuta hatten Kritik in der Bevölkerung ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 30.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.