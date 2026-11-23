Die Reform der Altersteilzeit könnte dem Staat Milliarden bringen. (picture alliance / Fotostand / Fotostand / K. Schmitt)

Die vorgeschlagene Anhebung der Altersgrenze von 55 auf 58 Jahre sowie die Abschaffung des Blockmodells könnten jährlich etwa 800 Millionen bis 2,8 Milliarden Euro einbringen, wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung berechnet hat. Zugleich könnten durch die Reform bis zu 110.000 Vollzeitstellen mit erfahrenen Beschäftigten länger besetzt werden.

Bei der Altersteilzeit halbieren ältere Beschäftigte vor der Rente ihre Arbeitszeit. Das dann nur noch halbe Gehalt wird vom Arbeitgeber etwas aufgestockt – ebenso die Beiträge für die Rentenkasse. Unternehmen bieten das in der Regel an, um Arbeitsplätze ohne Streit abbauen zu können. Das Blockmodell ermöglicht es, die Hälfte der letzten Berufsjahre ganz und die andere Hälfte gar nicht mehr zu arbeiten. Laut DIW nutzen vor allem gut verdienende westdeutsche Männer die Altersteilzeit.

Union und SPD verhandeln derzeit ihre Kompromisslinien bei der Rente. Angestrebt wird ein Kabinettsbeschluss bis Weihnachten. Unklar ist vor allem die Zukunft der sogenannten Rente mit 63.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.