Yasmin Fahimi, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Diese müssten dadurch deutlich länger mit unsicheren Arbeitsverhältnissen leben. Das wirke sich auch auf private Entscheidungen aus - etwa bei der Familienplanung. Die DGB-Chefin bezweifelte zudem den wirtschaftlichen Nutzen der Reform . Es sei unklar, warum längere Befristungen zu mehr Innovationen oder zusätzlichen Einstellungen führen sollten. Bereits heute hätten Unternehmen ausreichend Möglichkeiten, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Stattdessen würden Arbeitnehmerrechte geschwächt.

Erleichterte Befristungen bis Ende 2030

Das Bundeskabinett hatte gestern beschlossen, die Höchstdauer sachgrundloser Befristungen für Neueinstellungen vorübergehend von zwei auf vier Jahre auszuweiten. Dabei sollen bis zu sechs statt wie bislang drei Verlängerungen erlaubt sein. Diese Erleichterungen bei den Befristungen sollen für Einstellungen bis Ende 2030 gelten.

Einschränkungen beim Kündigungsschutz für Spitzenverdiener

Außerdem sieht der Entwurf Einschränkungen beim Kündigungsschutz für Spitzenverdiener vorm und zwar ab einem Jahreseinkommen von knapp 180.000 Euro. Unternehmen sollen bei Ausstiegsszenarien für Hochverdienende flexibler werden. Für sie soll künftig - wie bereits für leitende Angestellte - eine Abfindung ohne Begründung ausreichen. Klagt der oder die Beschäftigte gegen eine Kündigung, soll ein Arbeitsgericht die Abfindungshöhe festlegen können.

Auch Änderungen bei der Sonntagsarbeit

Bibliotheken sollen Personal an Sonn- und Feiertagen künftig für bis zu sechs Stunden beschäftigen können. Bäckereien und Konditoreien können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen dem Entwurf zufolge künftig länger als bisher beschäftigen.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.