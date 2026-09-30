Russland greift die Ukraine seit mehr als vier Jahren an. (Friedemann Kohler / dpa)

Man arbeite zudem daran, eine Finanzierungslücke von 27 Milliarden Dollar zu schließen, ⁠teilte Ministerpräsident Koretskyj in Kiew mit. Nach seinen Angaben sollen sieben ⁠Milliarden Dollar im Haushalt sowie durch Mittelumschichtungen eingespart werden. Über die verbleibenden 20 Milliarden Dollar werde mit den Partnern verhandelt.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters ist es das erste Mal, dass die Ukraine eine Schätzung ihrer jährlichen Kriegskosten veröffentlicht. Vergleichbare Zahlen für 2025 gibt es nicht.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.