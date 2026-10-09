Schulproteste in Frankreich

Schüler demonstrieren seit Tagen in vielen Teilen Frankreichs für bessere Bedingungen an Schulen. (picture alliance / MAXPPP / Gerard Cambon / Le Pictorium)

Das kündigte Premierminister Lecornu am Abend an. Sie sollen kurzfristig an etwa 100 Gymnasien versetzt werden, wo der Lehrermangel am größten ist. Lecornu stellte für die Schulen auch zusätzliches Geld in Aussicht; der Haushalt für das kommende Jahr soll entsprechend angepasst werden.

Seit knapp zwei Wochen demonstrieren Schülerinnen und Schüler für eine bessere Ausstattung der Gymnasien, für mehr Vertretungslehrer und Investitionen in das Bildungswesen. Am Abend hatten sich nach Angaben des Innenministeriums landesweit erneut mehr als 71.000 Menschen zu Protesten versammelt. Die Polizei meldete mehr als 500 Festnahmen, 48 Polizisten seien verletzt worden.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.