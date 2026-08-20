Taiwan plant Rekordausgaben für Verteidigung. (Chiang Ying-ying/AP/dpa)

Der Entwurf des Kabinetts sieht Ausgaben von umgerechnet rund 30 Milliarden Euro für das kommende Jahr vor. Das wäre ein Anstieg um 18 Prozent. Die Regierung von Präsident Lai kommt damit auch der Forderung der US-Regierung nach, die Investitionen in die eigene Sicherheit zu erhöhen.

Ob das Parlament in Taipeh die Verteidigungsausgaben genehmigt, ist aber offen. Die Regierung hat keine Mehrheit und ist auf Stimmen aus der Opposition angewiesen. Die Vorsitzende der größten Oppositionspartei, Cheng, hatte im Frühjahr China besucht und dort für einen friedlichen Dialog geworben. China betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als eigenes Territorium.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.