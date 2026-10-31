Proteste in Frankreich

Proteste der Gymnasiasten gegen den Mangel an Ressourcen und den Verfall ihrer Lernbedingungen (picture alliance / imagebroker / Gardelle M / Andia.fr)

Innenminister Nunez kündigte ein "extrem ‌entschlossenes Vorgehen" ⁠gegen jegliche Unruhen an. Die Demonstrationen, die auf Halloween fallen, folgen auf schwere Ausschreitungen und Plünderungen vor zwei Wochen. Die Behörden befürchten, dass Randalierer Halloween-Masken nutzen könnten, um ihre Identität zu verschleiern. Die Proteste richten sich gegen hohe Lebenshaltungskosten, den Zustand öffentlicher Dienstleistungen und maroder Schulen sowie den Kurs von Präsident Macron.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.