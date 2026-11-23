Das Logo der App ChatGPT ist auf dem Display von einem Smartphone zu sehen, während ein Zeigefinger sich dem Symbol der Applikation nähert (picture alliance/dpa | Matthias Balk (Symbolbild))

Künftig sollen dort Smartphones und andere private Geräte mit Internetzugang bis einschließlich der zehnten Klasse während des gesamten Schultags verboten sein. Außerdem sollen die Schulen Internetseiten ohne fachlichen oder pädagogischen Bezug blockieren. Auf die Maßnahmen einigte sich die dänische Regierung mit anderen Parteien. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll in der aktuellen Sitzungsperiode des Parlaments eingebracht werden.

Unterrichtsminister Heunicke begründete die Schritte damit, dass Kinder in der Schule weniger durch soziale Medien, Onlineshopping oder Computerspiele abgelenkt werden sollten.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Parlament die Schulen verpflichtet, eigene Handyregeln für Grundschulen und die Nachmittagsbetreuung bis zur dritten Klasse einzuführen. Hintergrund sind die schlechten Ergebnisse dänischer Jugendlicher bei der letzten Pisa-Studie.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.