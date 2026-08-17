Wirtschaft
Regierung will "neue Gründerzeit" in Ostdeutschland

Die Bundesregierung will die Rahmenbedingungen für Firmengründungen in Ostdeutschland verbessern.

    Lars Klingbeil (SPD) und Elisabeth Kaiser kommen zum Branchendialog Ost "Start-ups und Scale ups" in seinem Ministerium.
    Lars Klingbeil (SPD) und Elisabeth Kaiser (Kay Nietfeld/dpa)
    Ziel müsse sein, dass eines der nächsten Dax-Unternehmen aus Ostdeutschland komme, sagte die Ostbeauftragte Kaiser zum Auftakt eines Branchendialogs im Finanzministerium in Berlin. Minister Klingbeil sagte, Deutschland müsse unter anderem im Energie- und Verteidigungsbereich wirtschaftspolitisch unabhängig werden. Dazu könnten junge, innovative Unternehmen viel beitragen. Die Bundesregierung sei dabei, Förderprogramme zielgerichteter auszurichten. Klingbeil sprach von einer "neuen Gründerzeit".
    Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.