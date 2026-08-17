Ziel müsse sein, dass eines der nächsten Dax-Unternehmen aus Ostdeutschland komme, sagte die Ostbeauftragte Kaiser zum Auftakt eines Branchendialogs im Finanzministerium in Berlin. Minister Klingbeil sagte, Deutschland müsse unter anderem im Energie- und Verteidigungsbereich wirtschaftspolitisch unabhängig werden. Dazu könnten junge, innovative Unternehmen viel beitragen. Die Bundesregierung sei dabei, Förderprogramme zielgerichteter auszurichten. Klingbeil sprach von einer "neuen Gründerzeit".
Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.