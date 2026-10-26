Skandinavien

In Schweden ist eine Regierungsbildung erneut gescheitert. (picture alliance / SZ Photo / Lothar M. Peter)

Dies gab die Vorsitzende der Zentrumspartei, Ringqvist, nach Gesprächen in Stockholm mit anderen Parteien bekannt. Sie sagte, derzeit gebe es offenbar keine Mehrheit für eine Regierung der Mitte. Der schwedische Parlamentspräsident Norlén kündigte daraufhin Konsultationen mit allen Parteivorsitzenden an.

Die Zentrumspartei ist Teil eines oppositionellen Mitte-links-Blocks, der die Parlamentswahl im September knapp gewonnen hatte. Sie schließt jedoch eine Koalition mit der Linkspartei aus.

Zuvor war auch die Sozialdemokratin Andersson mit der Bildung einer Regierung gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.