Ein Gutachten empfiehlt in Deutschland eine Maut für Pkw. (picture alliance / Wedel / Kirchner-Media)

Das berichtet "Der Spiegel", dem das Papier vorliegt. Hintergrund ist die langfristige Finanzierung der Autobahn GmbH. Laut Gutachten reicht die von Bundesverkehrsminister Bilger geplante Finanzreform nicht aus, um den Investitionsbedarf zu decken. Trotz geplanter Kreditaufnahmen und eines Anteils an der LkW-Maut könnte das Unternehmen spätestens ab dem Jahr 2034 unter finanziellen Druck geraten. Das Gutachten verspricht sich von einer Kombination aus Lkw-Maut und einer neuen Abgabe für Pkw die größte Unabhängigkeit vom Bundeshaushalt.

EuGH stoppte Pkw-Maut im Jahr 2019

Der Vorstoß für eine Pkw-Maut in Deutschland war zuletzt im Jahr 2019 gescheitert. Der Europäische Gerichtshof stoppte damals die geplante "Infrastrukturabgabe" von Bundesverkehrsminister Scheuer. Hintergrund war, dass deutsche Autofahrer über die Kfz-Steuer entlastet werden sollten. Die Gebühr hätte damit vor allem ausländische Fahrer belastet. Die jetzt in dem Gutachten erwähnte Maut soll grundsätzlich für alle Pkw-Fahrer auf deutschen Autobahnen gelten – unabhängig davon, ob sie in Deutschland oder im Ausland zugelassen sind.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.