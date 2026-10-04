Andris Kulbergs, Ministerpräsident von Lettland (dpa-news/Alexander Welscher)

Wie die Wahlkommission in Riga nach Auszählung fast aller Stimmzettel mitteilte, kam die Mitte-Rechts-Gruppierung auf 35,4 Prozent. Damit konnte die Partei ihr Ergebnis im Vergleich zur vorigen Wahl mehr als verdreifachen. Von Kulbergs' bisherigen drei Koalitionspartnern schaffen nur zwei den Sprung ins Parlament.

Starke Zugewinne verzeichneten auch populistische Kräfte. Zweistärkste Kraft wird aller Voraussicht nach die Partei "Lettland an erster Stelle" mit mehr als 13 Prozent vor der "Souveränen Macht" mit knapp 12 Prozent.

Zentrale Themen im Wahlkampf des an Russland und Belarus grenzenden Landes waren Sicherheit und Verteidigung. Darüber hinaus spielten sozialpolitische und wirtschaftliche Themen eine große Rolle. Da Lettland massiv in seine Sicherheit investiert, fehlt das Geld an anderer Stelle, etwa im Gesundheitssystem.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.