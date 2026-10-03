Die Fahne von Litauen (picture alliance / Bildagentur-online / Sunny Celeste)

Nach Prognosen kann es mit rund 36 Prozent der Stimmen rechnen und wäre damit deutlich stärkste Kraft im neuen Parlament. Zwei populistische Parteien und die linksgerichteten Progressiven kommen demnach auf jeweils rund 11 Prozent. Kulbergs sprach von einem großen Vertrauensbeweis der Wähler. Das Ergebnis zeige, dass die lettischen Bürger Veränderungen insbesondere in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit wollten. Zu einer möglichen Koalition äußerte er sich nicht.

Die Wahl stand unter dem Eindruck der russischen Bedrohung und wachsender wirtschaftlicher Sorgen. Lettland ist EU- und NATO-Mitglied. Es grenzt an Russland und dessen Verbündeten Belarus. Das Land hat eine starke russischstämmige Minderheit.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.