Krieg im Jemen

Die Meerenge von Bab al-Mandab zwischen dem Golf von Aden und dem Roten Meer (Satellitenbild aus dem Mai 2019) (IMAGO / piemags / IMAGO)

Hintergrund sind neue Geländegewinne durch die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen. Die jemenitischen Streitkräfte wollen sich nach eigenen Angaben auf die Verteidigung der Übergangshauptstadt Aden konzentrieren. Durch den Rückzug könnte der Einfluss der Huthis auf die strategisch wichtige Meerenge steigen. Diese gilt neben der Straße von Hormus als wichtigste Handelsroute der Region.

Zuvor hatte die Huthi-Miliz mitgeteilt, rund 600 Gefangene freigelassen zu haben. Diese seien während der Kämpfe mit Regierungstruppen gefangen genommen worden. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bestätigte die Informationen.

Im Jemen kämpft weiterhin die international anerkannte Regierung in einer Koalition mit mehreren Ländern, darunter Saudi-Arabien, gegen die Huthis.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.