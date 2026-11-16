Krieg im Jemen

Die Meerenge von Bab al-Mandab zwischen dem Golf von Aden und dem Roten Meer (Satellitenbild aus dem Mai 2019) (IMAGO / piemags / IMAGO)

Hintergrund sind neue Geländegewinne durch die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz. Die jemenitischen Streitkräfte wollen sich nach eigenen Angaben auf die Verteidigung der Übergangshauptstadt Aden konzentrieren. Durch den Rückzug könnte der Einfluss der Huthis auf die strategisch wichtige Meerenge steigen. Diese gilt neben der Straße von Hormus als wichtigste Handelsroute der Region.

Die Huthis feuerten am Sonntag erneut zwei ballistische Raketen auf die saudiarabische Hauptstadt Riad ab. Die Flugkörper seien abgefangen worden, teilte die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition mit, die im Jemen gegen die radikal-islamistische Miliz vorgeht.

600 Gefangene freigelassen

Zuvor hatte die Huthi-Miliz mitgeteilt, rund 600 Gefangene freigelassen zu haben. Diese seien während der Kämpfe mit Regierungstruppen gefangen genommen worden. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bestätigte die Informationen.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.