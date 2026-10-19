Wie der Kreml mitteilte, wird der seit 2011 amtierende Finanzminister Siluanow einer von mehreren Vize-Ministerpräsienten. Außerdem soll Verkehrsminister Nikitin sein Amt abgeben und ebenfalls stellvertretender Ministerpräsident werden.
Weiter hieß es, Präsident Putin habe die Personalien bereits gebilligt. Die Liste mit den neuen Kandidaten solle dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt werden. Es wird von Putins Partei "Einiges Russland" kontrolliert.
Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.