Bundeswehr
Regiment in Weißenfels: Pistorius verspricht Aufklärung nach Berichten über sexuelles Fehlverhalten

Verteidigungsminister Pistorius hat nach Berichten über sexuelles Fehlverhalten und Drogenmissbrauch beim Sanitätsregiment in Weißenfels in Sachsen-Anhalt Aufklärung versprochen.

    Bundesminister der Verteidigung Boris Pistorius spricht und gestikuliert in seinem Ministerium.
    Bundesverteidigungsminister Pistorius (SPD) (picture alliance/dts-Agentur/dts Nachrichtenagentur GmbH)
    Bislang handele es sich um Vorwürfe. Wenn diese sich bestätigten, wäre das widerwärtig, sagte der SPD-Politiker am Rande eines Besuchs auf Kreta. Man werde alles tun, um Täter dingfest zu machen und gleichzeitig Betroffene besser zu schützen.
    Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf einen hochrangigen Bundeswehrangehörigen berichtet, geht es unter anderem um mutmaßlichen Drogenhandel, Bedrohungen und sexuelles Fehlverhalten von Vorgesetzten. Es gebe insgesamt zehn Beschuldigte. Nach Informationen des "Spiegel" wurden gegen mehrere Soldaten Disziplinarmaßnahmen eingeleitet und Betretungsverbote ausgesprochen.
    Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.