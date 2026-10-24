Die weiteren Aussichten:
Am Montag wechselnd bis stark bewölkt und regnerisch bei 10 bis 17 Grad.
Am Montag wechselnd bis stark bewölkt und regnerisch bei 10 bis 17 Grad.
Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: In der Nacht vor allem im Westen und Nordwesten sowie im äußersten Südosten Regen. Es herrscht teils stürmischer Wind, in den Mittelgebirgen auch schwere orkanartige Sturmböen. Für den Kreis Harz liegt eine amtliche Unwetterwarnung vor. Temperaturen 9 bis 2 Grad. Am Tage im Norden und der Mitte Deutschlands stark bewölkt und regnerisch. Sonst mitunter aufgelockert. 7 bis 14 Grad. Morgen vielfach bedeckt und Regen, im südlichen Bergland auch kräftig. Temperaturen 10 bis 17 Grad.