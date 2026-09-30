Niedrige Füllstände

Bundeswirtschaftsministerin Reiche (Fabian Sommer / dpa)

Die Ministerin habe in Absprache mit Bundeskanzler Merz entschieden, dass das bundeseigene Energieunternehmen Sefe angewiesen werde, vermehrt Erdgas einzuspeichern, sagte eine Sprecherin. Aus der Perspektive der Krisenvorsorge sei dies ein wichtiger zusätzlicher Beitrag, um die Resilienz der deutschen Gasversorgung zu erhöhen.

Die Füllstände der Gasspeicher liegen aktuell auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau von knapp 58 Prozent. Ein Grund dafür ist, dass die hohen Preise im Sommer infolge des Iran-Kriegs den Einkauf von Gas unattraktiv gemacht haben. Reiche hatte vor drei Wochen die Handlungsfähigkeit der Regierung betont. Die entsprechenden Instrumente seien vorbereitet. ​Kritiker werfen Reiche vor, zu lange gezögert und zu wenig getan zu haben.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.