Bundeswirtschaftsministerin Reiche will Preisdeckel für Kraftstoffe nur bei sehr hohen Preissprüngen begrenzen. (picture alliance / Micha Korb)

Das geht aus einem ersten Gesetzentwurf zum sogenannten Preisdeckel hervor, über den mehrere Medien berichten. Maßgeblich soll demnach eine Steigerung sein, die in drei aufeinanderfolgenden Wochen deutlich über dem europäischen Durchschnitt liegt. Zudem solle die Höchstpreisregelung auf maximal drei Monate befristet sein. Bei einer drohenden Gefährdung der Versorgungssicherheit könne die Anwendung ausgesetzt werden, heißt es. Das Wirtschaftsministerium bestätigte heute, ⁠dass sich der Entwurf in der Ressortabstimmung ⁠befinde. Zu Details wurden aber keine Angaben gemacht.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.