Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) (dpa / Lilli Förter)

Aktuell liege mehr Gas in den Speichern, als selbst im kältesten Jahr verbraucht worden sei, sagte die CDU-Politikerin der "Süddeutschen Zeitung". Man werde aber eine strategische Reserve für die Gasspeicher ausschreiben, um sich gegen unvorhergesehene Ereignisse abzusichern.

Reiche hatte Ende September auf die niedrigen Füllstände der Speicher reagiert. Sie wies das bundeseigene Energieunternehmen Sefe an, vermehrt Erdgas einzulagern. Begründet wurde dies mit andauernden geopolitischen Risiken im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg.

Die Füllstände der Gasspeicher liegen aktuell auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau von rund 59 Prozent. Das hatte Sorgen über die Gasversorgung im Winter ausgelöst. Reiche wurde mit Vorwürfen konfrontiert, zu wenig für den Winter vorzusorgen.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.