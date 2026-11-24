Justizzentrum Dresden (Robert Michael / dpa / Robert Michael)

Ihnen wird die Unterstützung oder Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, wie die Behörde mitteilte. Bei den fünf Männern und einer Frau handele es sich um deutsche Staatsangehörige.

Reuß und weitere mutmaßliche führende Mitglieder des Reichsbürgernetzwerks waren im Dezember 2022 festgenommen worden. Sie sollen einen gewaltsamen Umsturz geplant haben.

Der Prozess gegen die Führungsriege läuft in Frankfurt am Main. Weitere Prozesse gibt es in Stuttgart und München. Nach Einschätzung der Bundesanwaltschaft eint die Mitglieder der Gruppierung eine tiefe Ablehnung der staatlichen Institutionen und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.