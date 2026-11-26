Das Erzbistum Köln muss eine hohe Strafe wegen sexuellen Missbrauchs zahlen. (picture alliance / Daniel Kalker)

Das Erzbistum Köln muss wegen eines besonders schweren Falls von sexuellem Missbrauch Schmerzensgeld in Höhe von 550.000 Euro bezahlen. Das ist die bisher höchste Summe in einem solchen Zusammenhang – das bisherige Maximum lag bei 300.000 Euro. Das Erzbistum haftet der Gerichtsentscheidung zufolge für die Taten eines Priesters. Der Mann hatte die Klägerin als Kind über Jahre hinweg missbraucht. Das Oberlandesgericht ließ keine Revision gegen seine Entscheidung zu. Dagegen können die Parteien noch Beschwerde einlegen.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.