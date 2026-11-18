Darauf weist der Beauftragte Rachel in seinem aktuellen Bericht hin, den er heute dem Bundeskabinett vorlegt. Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, es lägen Hinweise vor, dass in den besetzten Gebieten der Ukraine vermehrt Mönche, Imame und Priester verschleppt und auch getötet worden seien . Generell werde es in Russland immer schwieriger, sein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten, führte der Beauftragte der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit aus. So seien beispielsweise die Zeugen Jehovas massiver Verfolgung ausgesetzt. Rachel wies darauf hin, dass jeder Mensch auf der Welt das Recht besitze, seinen Glauben frei zu wählen. In vielen Ländern sei dies aber zu einer Frage von Leben oder Tod geworden.
Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.