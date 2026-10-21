Der Schriftzug "Banque de France" an einem Gebäude (picture alliance / Visually / Pixelbiss)

In der Spitze kletterte die Rendite auf 5,002 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 24 ‌Jahren. ⁠Analsyten erklärten, die Gemengelage in Frankreich sei beunruhigend für Investoren. Die gewalttätigen Proteste ⁠fielen zusammen ⁠mit einer geschwächten Regierung, die ⁠weder eine Mehrheit noch den Spielraum habe, um den steigenden Lebenshaltungskosten zu ⁠begegnen.

Hohe Renditen bei Staatsanleihen bedeuten für die ausgebenden Staaten vor allem steigende Finanzierungskosten. Sie müssen für neue Schulden und die Umschuldung auslaufender Altschulden deutlich höhere Zinsen zahlen, was die Staatshaushalte stark belastet.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.