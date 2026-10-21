In den kommenden Jahren geht die Babyboomer-Generation der 50er und 60er Jahre in Rente. (imago / Rupert Oberhäuser )

Wie das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung mitteilte, liegt das vor allem daran, dass junge Erwachsene überdurchschnittlich häufig in Großstädte ziehen, etwa um eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen. Auch bei der Zuwanderung gebe es deutliche Unterschiede zwischen Stadt und Land.

Zu den Babyboomern gehören Menschen, die in den geburtenstarken Jahren bis Ende der 1960er geboren wurden. Das Institut der deutschen Wirtschaft erwartet, dass durch ihren Renteneintritt bis zum Jahr 2036 rund 4,3 Millionen Arbeitskräfte fehlen.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.