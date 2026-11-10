US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (IMAGO / ZUMA Press / Matt Kaminsky)

Den Antrag reichte der republikanische Abgeordnete Massie ein, unter anderem wegen Hegseths Rolle im Krieg gegen den Iran, wie mehrere Medien berichten. Das Repräsentantenhaus in Washington könnte noch in dieser Woche über den Antrag abstimmen. Für eine Amtsenthebung wäre dann eine Zweidrittelmehrheit im Senat nötig.

Hegseth steht auch in der eigenen Partei in der Kritik, vor allem seit der Niederlage der Republikaner bei den jüngsten Wahlen. Für morgen hat der Verteidigungsminister eine Pressekonferenz angesetzt, seine erste seit 180 Tagen. Er erklärte, der Antrag beunruhige ihn nicht. US-Präsident Trump verteidigte Hegseth und behauptete, dieser habe zwei Kriege gewonnen.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.