Welttag der Wiederbelebung
Rettungssanitäter zeigen richtige Herzdruckmassage

Wiederbelebungsmaßnahmen können Leben retten. Darauf will der Welttag der Wiederbelebung am 16. Oktober aufmerksam machen. An vielen Orten in Deutschland konnten Menschen ihr Wissen auffrischen und üben.

    Ein Rettungssanitäter demonstriert eine Herzdruckmassage.
    Ein Rettungssanitäter demonstriert eine Herzdruckmassage. (dpa / picture alliance / Jörg Carstensen)
    Denn viele Menschen trauen sich in Notfällen nicht zu, mit der Herzdruckmassage zu beginnen, bevor der Rettungsdienst eintrifft. Nach Angaben des Deutschen Reanimationsregisters startete im vergangenen Jahr nur rund jeder zweite Laie in einer solchen Situation mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Das kann für die Betroffenen Folgen haben.
    Denn jede Minute ohne Wiederbelebung reduziert die Überlebenschance um etwa 10 Prozent. Nach 3 bis 5 Minuten können bleibende Hirnschäden auftreten. Viele Notfall-Ambulanzen boten deshalb am Welttag der Wiederbelebung die Möglichkeit, Reanimation an entsprechenden Puppen zu üben. Auch Rettungssanitäter zeigten etwa in Innenstädten, wie eine Herzdruckmassage richtig ausgeführt wird. Auch die Unterschiede zwischen der Reanimation von Kindern und Erwachsenen und der Einsatz eines Defibrillators waren Themen.
    Links
    Deutscher Rat für Wiederbelebung - German Resuscitation Council (GRC) e.V.
    Home – www.reanimationsregister.de
    Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.