UniCredit übernimmt die Commerzbank. (Peter Kneffel/dpa)

Das sagte Bundesfinanzminister Klingbeil der Nachrichtenagentur Reuters nach Gesprächen mit UniCredit-Chef Orcel. UniCredit ⁠habe klare Zusagen zum ⁠Standort Deutschland und zu ⁠den Rechten der ‌Beschäftigten gemacht. Demnach soll die Commerzbank eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit ​Sitz in Frankfurt bleiben und ihr Mittelstandsgeschäft ausbauen. Einigkeit gebe es auch über einen ​geordneten Übergang im Aufsichtsrat. UniCredit werde ‌dafür zwei unabhängige Mitglieder vorschlagen, die den deutschen Markt und die Commerzbank gut kennen. Im Gegenzug verzichte die Bundesregierung auf ihre Forderung, zwei ‌Vertreter ‌in den Aufsichtsrat zu entsenden.

Unicredit hatte vor wenigen Tagen die Genehmigung der Europäischen Kommission für eine Übernahme der Commerzbank erhalten. Zuvor hatte bereits die Europäische Zentralbank den geplanten Schritt gebilligt.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.