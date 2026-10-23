Darauf verständigten sich die Regierungschefs der Länder bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin. Der CDU-Politiker tritt damit zum 1. Januar die Nachfolge der saarländischen Ministerpräsidentin Rehlinger an.
Schnieder erklärte, angesichts der aktuellen politischen Herausforderungen sei eine enge deutsch-französische Zusammenarbeit wichtiger denn je. Sein zentrales Anliegen sei es, junge Menschen in beiden Ländern für Sprache, Kultur und Lebensweise des jeweiligen Nachbarstaates zu begeistern.
Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.