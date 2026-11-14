Parteitag: Gordon Schnieder ist erneut zum rheinland-pfälzischen CDU-Vorsitzenden gewählt worden. (Harald Tittel / dpa / Harald Tittel)

Beim Landesparteitag in Idar-Oberstein stimmten gut 98 Prozent der Delegierten für ihn. Schnieder führt seit Mai die schwarz-rote Landesregierung in Rheinland-Pfalz als Ministerpräsident. In seiner Parteitagsrede sagte er, es sei schnell Vertrauen zum Koalitionspartner SPD gewachsen. Er sei dankbar, dass man auf Landesebene so geräuschlos arbeite. Er wünsche sich, dass man sich an anderer Stelle in dieser Republik davon eine Scheibe abschneide.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.