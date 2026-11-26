Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu (Archivbild). (picture alliance / epd-bild / Christian Ditsch)

Medienberichten zufolge sehen sie nur geringe Aussichten auf eine Verurteilung wegen Bestechlichkeit. In einem weiteren Verfahren äußerten die Richter Zweifel, ob das Netanjahu vorgeworfene Verhalten strafbar sei. Im dritten Fall regten sie eine Verständigung zwischen Anklage und Verteidigung an.

Die Generalstaatsanwältin kündigte an, die Empfehlungen zu prüfen. Netanjahu selbst forderte die sofortige Einstellung des gesamten Prozesses. Ihm wird unter anderem zur Last gelegt, für eine wohlwollende Medienberichterstattung Vorteile gewährt und gemeinsam mit seiner Frau Luxusgeschenke von Milliardären angenommen zu haben. Netanjahu weist alle Vorwürfe zurück und bezeichnet die Verfahren als politisch motiviert.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.