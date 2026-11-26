Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Abir Sultan / Pool / AFP (Archivbild))

Sie erklärten, nach der Anhörung von Zeugen sähen sie nur geringe Aussichten auf eine Verurteilung des Premiers wegen Bestechlichkeit. Die Staatsanwaltschaft wirft Netanjahu unter anderem vor, einem Telekommunikationsunternehmen im Gegenzug für eine positive mediale Berichterstattung regulatorische Vorteile verschafft zu haben.

Bezüglich eines weiteren Vorwurfs, wonach Netanjahu und seine Frau von Milliardären Luxusgüter als Gegenleistung für finanzielle oder persönliche Gefälligkeiten angenommen haben, empfahlen die Richter eine Verständigung zwischen Anklage und Verteidigung.

Der Premierminister weist die Vorwürfe zurück. Er forderte nun die sofortige Einstellung des Prozesses. Die Generalstaatsanwältin kündigte an, die Empfehlungen zu prüfen.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.