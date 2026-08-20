Aus Angaben des Robert-Koch-Instituts geht hervor, dass es zu dieser Zeit eine Übersterblichkeit in Deutschland gab. Das RKI sieht einen Zusammenhang mit der Hitze in diesem Sommer. Die Zahl der hitzebedingten Todesfälle in diesem Sommer wird bis einschließlich dem 9. August auf rund 14.000 geschätzt. Bei dieser Statistik geht es nicht nur um die unmittelbare Todesursache. Das RKI vergleicht dafür die durchschnittlichen Sterbefälle in Sommerwochen mit und ohne Hitze.
Die Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin geht von noch höheren Zahlen aus. Auch der ehemalige Bundesgesundheitsminister Lauterbach hält die Schätzmethodik des Robert-Koch-Instituts für eher konservativ.
Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.