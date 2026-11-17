Robert Pattinson wird der neue James Bond. (picture alliance / AP Photo / Scott A Garfitt / Scott A Garfitt)

Das teilten die Amazon MGM Studios mit. Pattinson folgt auf Daniel Craig, der den Geheimagenten 15 Jahre lang verkörperte und dessen letzter Bond-Film "No Time to Die" vor fünf Jahren erschien. Pattinson erklärte im Onlinedienst X, das Angebot sei die "Ehre meines Lebens".

Medienberichten zufolge fanden Ende Oktober die finalen Probeaufnahmen statt. Bei den Buchmachern galt zuletzt der Schauspieler Callum Turner ("Emma") als Favorit für die neue Hauptrolle.

Bekannt durch "Twilight" und "Harry Potter"

Bekannt wurde Pattinson zwischen 2008 und 2012 als Edward Cullen in der "Twilight"-Filmreihe. In "Harry Potter und der Feuerkelch" war er bereits 2005 als Cedric Diggory zu sehen. Zuletzt verkörperte er unter anderem den Superhelden Batman, ein zweiter Film mit ihm soll 2028 folgen.

Der neue Bond-Film wird der erste sein, der unter dem Dach der Amazon-MGM-Studios entsteht. Regie führt der Kanadier Denis Villeneuve ("Sicario", "Arrival", "Blade Runner 2049"). Der Titel ist noch nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.