Cristiano Ronaldo tritt aus Portugals Nationalteam zurück. (Rebecca Blackwell/AP/dpa)

Der Tag sei gekommen, an dem er das Trikot mit der Nummer 7 zurückgebe, erklärte der Sportler in einer Videobotschaft. Zuletzt hatte er sich einen öffentlichen Streit mit Nationaltrainer Jorge Jesus geliefert. Ronaldo wurde fünfmal

Weltfußballer des Jahres und absolvierte 234 Länderspiele für Portugal. Dabei erzielte er 146 Tore.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.