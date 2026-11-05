Der Tag sei gekommen, an dem er das Trikot mit der Nummer 7 zurückgebe, erklärte der Sportler in einer Videobotschaft. Zuletzt hatte er sich einen öffentlichen Streit mit Nationaltrainer Jorge Jesus geliefert. Ronaldo wurde fünfmal
Weltfußballer des Jahres und absolvierte 234 Länderspiele für Portugal. Dabei erzielte er 146 Tore.
Weltfußballer des Jahres und absolvierte 234 Länderspiele für Portugal. Dabei erzielte er 146 Tore.
Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.