Rosalía präsentierte bei der Latin Grammy Awards-Show in Las Vegas drei Songs von ihrem "Lux"-Album. (AP Photo / Chris Pizzello)

Mit "Lux" hat Rosalía ein Werk geschaffen, das von den Lebensgeschichten weiblicher Heiliger inspiriert ist. Das avantgardistische Album verbindet der Jury zufolge die klassische musikalische Ausbildung der Sängerin mit opulenten Orchesterarrangements und Gesang in 13 verschiedenen Sprachen. Zu Beginn der Verleihung gab Rosalía mit einem Medley aus drei Songs des Albums einen Einblick in das musikalische Konzept. Ihr Song "La Perla" wurde als Song des Jahres und als bester Popsong ausgezeichnet.

Weitere Auszeichnungen gingen unter anderem an Karol G für das beste Urban-Music-Album "Tropicoqueta" und die kolumbianische Sängerin Aria Vega als beste Newcomerin. Reggaeton-Star Daddy Yankee wurde als erster Latin-Urbano-Künstler zur Person des Jahres gekürt. Janet Jackson überreichte ihm die Ehrung.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.