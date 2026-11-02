Abgeordnetenhaus

Die Verhandlungen werden von einer Arbeitsgruppe aus Spitzenvertretern der drei Parteien geführt. Am Ende entscheiden bei Linke und SPD die Mitglieder über das Regierungsprogramm. Die Grünen wollen ein sogenanntes digitales Meinungsbild bei ihren Mitgliedern einholen, das letzte Wort hat ein Parteitag.
Bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl im September war die Linke mit ihrer Spitzenkandidatin Eralp stärkste Kraft geworden.
Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.