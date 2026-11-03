Abgeordnetenhaus

Auftakt der Koalitionsverhandlungen in Berlin (picture alliance/dpa/Sebastian Christoph Gollnow)

Zudem erklärte Eralp, man sei sich bereits in den Sondierungen bei vielen Dingen einig geworden und habe auch zu den Themen Mieten, Vergesellschaftung sowie Wirtschafts- und Klimafragen sehr viel verabredet. Ähnlich äußerten sich SPD und Grüne. Die Verhandlungen werden von einer Arbeitsgruppe aus Spitzenvertretern der drei Parteien geführt. Hinzu kommen rund ein dutzend Facharbeitsgruppen. Die Gespräche dürften einige Wochen dauern. Ein Koalitionsvertrag könnte bis Dezember stehen. Allerdings gibt es keinen genauen Zeitplan.

Am Ende entscheiden bei der Linken und der SPD die Mitglieder über das Regierungsprogramm. Die Grünen wollen ein sogenanntes digitales Meinungsbild bei ihren Mitgliedern einholen; das letzte Wort hat ein Parteitag.

Derweil unterzeichneten mehrere Mitglieder der Bundes-SPD, darunter Verteidigungsminister Pistorius, einen offenen Brief gegen ein rot-grün-rotes Bündnis in Berlin. Darin wird unter anderem eine mangelnde Abgrenzung gegenüber antisemitischen Tendenzen innerhalb der Berliner Linken beklagt.

Breite Kritik an geplantem Bündnis

Das geplante Bündnis steht zudem bei Union und AfD, aber auf Bundesebene auch bei Teilen der Grünen in der Kritik. Kritisiert werden unter anderem die Pläne für eine Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmern. Gegen die Linke gibt es auch deshalb Vorbehalte, weil einzelne Mitglieder Kontakte zu Vertretern der Clankriminalität in der Hauptstadt haben. Zudem werden vor allem dem Linken-Verband im Stadtteil Neukölln antisemtische Tendenzen vorgeworfen. Hier kommt hinzu, dass der "Spiegel" kürzlich Anmerkungen der Linken-Fraktionschefin Eralp, die Regierende Bürgermeisten werden soll, zu einem Interview veröffentlichte, in dem sie Angst vor radikalen Unterstützern der Palästinensern äußerte.

Linke war deutlicher Wahlsieger

Bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl im September war die Linke mit ihrer Spitzenkandidatin Eralp stärkste Kraft geworden. Sie kam auf 25,7 Prozent der Stimmen, gefolgt von CDU (18,8 Prozent), AfD (16,3 Prozent), Grünen (14,3 Prozent) und SPD (12,1 Prozent). Die bisher regierende Koalition aus CDU und SPD hatte damit ihre Mehrheit verloren.

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Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.