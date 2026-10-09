Strebt eine weitere Amtszeit an: Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern (Kay Nietfeld / dpa)

Die Verhandlungsleiter der drei Parteien erklärten in Schwerin, die Sondierungen seien erfolgreich verlaufen. Man empfehle die Aufnahme von Gesprächen für ein Regierungsbündnis. Ziel sei eine Koalition, die auf Verlässlichkeit, Stabilität und Vertrauen setze. Bei einem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen wäre es das erste rot-rot-grüne Regierungsbündnis in der Geschichte des Landes Mecklenburg-Vorpommerns.

Im neuen Landtag kommen SPD, Linke und Grüne auf 39 der 71 Mandate. Die konstituierende Sitzung ist am 20. Oktober. Gemäß der Landesverfassung muss anschließend innerhalb von vier Wochen ein Ministerpräsident oder eine Ministerpräsidentin gewählt werden.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.