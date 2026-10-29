Brandenburg

Die Lagerhalle in Luckenwalde (Jens Kalaene / dpa / Jens Kalaene)

DRK-Präsident Gröhe sagte im RBB, bisher gebe es in Deutschland noch deutlich zu wenig Kapazitäten. Das Rote Kreuz habe sich deshalb entschieden, in Vorleistung zu gehen.

Die Einrichtung dient der Lagerung und Bereitstellung von Hilfsgütern für Katastrophen. Auf dem 34.000 Quadratmeter großen Gelände werden mehr als 120 Fahrzeuge, hunderte Tonnen von Material wie Zelte, Medikamente und Verbandsmaterial sowie Notstromaggregate eingelagert.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.