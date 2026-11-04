Die Stadt Taiz im Jemen ist seit Wochen belagert, nun schickt das Rote Kreuz Hilfslieferungen. (AP Photo / Marzouq Al Jabri / Marzouq Al Jabri)

Nach Angaben der Hilfsorganisation erreichten vier Lastwagen mit wichtigen medizinischen Gütern die Stadt. In und um Taiz wird seit Wochen zwischen den von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen und der mit dem Iran verbündeten Huthi-Miliz gekämpft. Die Huthi blockieren wichtige Versorgungsrouten und haben dadurch die Knappheit von Wasser, Lebensmitteln und Treibstoff verschärft. Nach Angaben von Hilfsorganisationen sind die Krankenhäuser im gesamten Jemen überlastet. Durch die Kämpfe seien rund 800.000 Menschen von lebenswichtiger Hilfe abgeschnitten.

Wie das Auswärtige Amt mitteilte, erhöht Deutschland seine humanitäre Hilfe für den Jemen um 10 Millionen Euro. Außenminister Wadephul hatte zuvor seine jemenitische Amtskollegin Al-Zouba zu Gesprächen empfangen. Aus dem Ministerium hieß es, Deutschland stehe an der Seite der jemenitischen Regierung und Saudi-Arabiens.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.