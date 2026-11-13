Kriegsführung

Kriege sollen nicht von Maschinen geführt werden, meint das Rote Kreuz. (picture alliance / dpa / Dan Herrick)

Kriege dürften künftig nicht von Maschinen geführt werden, sagte die Präsidentin des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, Spoljaric, in Genf. Kommende Woche findet eine Überprüfungskonferenz der UNO-Konvention über bestimmte konventionelle Waffen statt. Spoljaric widersprach Befürwortern der neuen Kriegstechnologien, die von humaneren und präziseren Waffen sprechen. Kriege, in denen neueste Technik verwendet werde, hätten zu einer wahllosen Zerstörung geführt, unter der die Zivilbevölkerung leide, so die Präsidentin.

Laut Rotem Kreuz werden zunehmend Waffen entwickelt und eingesetzt, die ohne menschliches Eingreifen, sondern mithilfe Künstlicher Intelligenz Ziele angreifen.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.