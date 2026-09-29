US-Außenminister Rubio (AFP / YUKI IWAMURA)

Er nannte in einem Interview mit Fox News keine Details, betonte aber, die Anzeichen seien eindeutig. Er sprach von einer sehr ernsten Situation.

Die britische Polizei war in der Nacht zu Sonntag zum Luftwaffenstützpunkt Fairford im Südwesten Englands gerufen worden, nachdem in dem Gebiet verdächtige Fahrzeuge beobachtet worden waren.

Fünf Verdächtige wurden festgenommen und gestern gegen Kaution vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt. Rubio äußerte darüber Befremden, wie schon zuvor US-Präsident Trump.

Die Militärbasis wird von der US-Armee auch im Krieg gegen den Iran genutzt. Die iranische Botschaft in London wies gestern Spekulationen über eine Beteiligung Teherans zurück.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.