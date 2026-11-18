US-Außenminister Marco Rubio (picture alliance / Sipa USA / Graeme Sloan)

Alles deute darauf hin, dass es sich um separate Vorfälle handele und keiner von ihnen das Werk eines böswilligen Akteurs oder eines Cyberkriminellen sei, sagte Rubio. Der Minister versicherte, die US-Bevölkerung müsse sich keine Sorgen über eine mögliche Bedrohung machen.

Zuletzt war es in den USA zu einer Häufung technischer Ausfälle gekommen. Betroffen waren unter anderem Systeme des Technologiekonzerns Microsoft, der Flugverkehr und mehrere Banken. Gestern berichtete auch der US-Geheimdienst NSA von technischen Problemen.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.