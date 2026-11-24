Donald Trump und sein Vertrauter Rudy Giuliani (Archivbild) (AP Photo / Carolyn Kaster)

Er übergab seinem engen politischen Verbündeten die Freiheitsmedaille für seine Arbeit als Bürgermeister nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Giuliani nahm später als Trumps persönlicher Anwalt eine zentrale Rolle bei den Versuchen des Republikaners ein, seine Wahlniederlage gegen den demokratischen Politiker Biden im Jahr 2020 zu kippen. Die entsprechenden Klagen wurden von mehreren Gerichten abgewiesen. Weil er wiederholt falsche Aussagen zur Präsidentschaftswahl 2020 machte, wurde Giuliani seine Zulassung als Anwalt in New York und Washington entzogen.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.