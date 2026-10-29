Die Vorhersage:
Nachts verbreitet dichter Nebel oder Hochnebel bei Tiefstwerten von plus 8 bis minus 1 Grad. Am Tag zunächst verbreitet neblig-trüb, im Norden örtlich den ganzen Tag. Sonst länger sonnig, vor allem im Westen und Südwesten. Temperaturen 8 bis 15 Grad.
Nachts verbreitet dichter Nebel oder Hochnebel bei Tiefstwerten von plus 8 bis minus 1 Grad. Am Tag zunächst verbreitet neblig-trüb, im Norden örtlich den ganzen Tag. Sonst länger sonnig, vor allem im Westen und Südwesten. Temperaturen 8 bis 15 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag neblig-trüb oder bewölkt. Im Westen und Südwesten freundlich. Im Osten zeitweise leichter Regen. 7 bis 13 Grad.
Am Samstag neblig-trüb oder bewölkt. Im Westen und Südwesten freundlich. Im Osten zeitweise leichter Regen. 7 bis 13 Grad.
Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.