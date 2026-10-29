Wetter
Ruhiges, zu Nebel und Hochnebel neigendes Hochdruckwetter, das bis zum Wochenende anhält

Der Wetterbericht, die Lage: Hinter einem Tiefausläufer strömt subpolare Meeresluft ins Land, dabei setzt sich Hochdruckeinfluss durch, der übers Wochenende anhält.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts verbreitet dichter Nebel oder Hochnebel bei Tiefstwerten von plus 8 bis minus 1 Grad. Am Tag zunächst verbreitet neblig-trüb, im Norden örtlich den ganzen Tag. Sonst länger sonnig, vor allem im Westen und Südwesten. Temperaturen 8 bis 15 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag neblig-trüb oder bewölkt. Im Westen und Südwesten freundlich. Im Osten zeitweise leichter Regen. 7 bis 13 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.