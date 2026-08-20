Heutre beginnt die Ruhrtriennale. (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Insgesamt sind bis 20. September 30 Produktionen und Projekte mit mehr als 100 Veranstaltungen in Bochum, Duisburg, Dortmund, Essen und Gladbeck zu sehen. Rund 600 Künstlerinnen und Künstler aus 45 Ländern wirken mit. Das Motto lautet "Longing for Tomorrow".

Performance von Marina Abramović

Das Festival ist bekannt dafür, ehemalige Industrieanlagen – etwa Kohlezechen, Halden, Kokereien oder Stahlwerke – in einzigartige Bühnen für Musiktheater, Schauspiel, Tanz, Performance und Installationen zu verwandeln.

Zu den Höhepunkten zählen in diesem Jahr neben dem Eröffnungsstück die multidisziplinäre Performance "Balkan Erotic Epic" von Marina Abramović, die Uraufführung des Stücks "Deutscher Herbst" in der Regie von Christopher Rüping mit dem Ensemble des Deutschen Theaters Berlin und Auftritte der US-amerikanischen Opernsängerin Joyce DiDonato.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.