Proteste in Frankreich (Laurent Cipriani / AP / dpa / Laurent Cipriani)

Die Teilnehmer forderten mehr Investitionen in Schulen und Universitäten sowie eine Anhebung des Mindestlohns. Die Kundgebungen verliefen überwiegend friedlich. In Paris und Lyon kam es jedoch vereinzelt zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei, die Tränengas einsetzte. In Toulouse legten Unbekannte nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP Feuer in einer Schule, der Brand konnte jedoch rasch gelöscht werden.

Vor zahlreichen Schulen errichteten Schüler erneut Blockaden aus Mülltonnen und Absperrgittern. Nach Gewerkschaftsangaben waren landesweit knapp tausend Oberschulen betroffen. Als Reaktion auf die Proteste hatte die Regierung bereits zusätzliche Mittel für Schulen und mehr Personal in Aussicht gestellt. Für kommenden Montag kündigte Premierminister Lecornu eine Sozialkonferenz an.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.